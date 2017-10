CPMI da JBS aprova convocação de ex-chefe de gabinete de Rodrigo Janot

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS aprovou o requerimento para a convocação do procurador regional da República Eduardo Pelella, da Procuradoria Regional da República da Terceira Região, para depor no colegiado na condição de testemunha. Pelella foi chefe de gabinete e braço direito do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Com a aprovação, o procurador ficará obrigado a se apresentar à comissão para depor. Pelella já havia sido convidado a colaborar com a CPMI. Mas, como se tratava apenas de um convite, ele poderia declinar do chamamento. Esta foi a opção do procurador, que enviou documento à CPMI recusando a solicitação.

Diante da negativa, o presidente da CPMI, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), decidiu apresentar o novo requerimento, que transforma o convite em convocação - aprovado sem oposição.

Os parlamentares convocaram também o empresário Victor Garcia Sandri, do Grupo Empresarial Cimentos Penha. Sandri é próximo ao ex-ministro Guido Mantega e teria apresentado ele a Joesley Batista, dono do grupo J&F.

Joesley afirmou, em acordo de colaboração premiada, em maio, que pagava suborno a Guido Mantega, por meio de Victor Sandri, para conseguir aportes do BNDES ao grupo J&F.