CPI do Táxi segue com oitivas na próxima sexta-feira

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Táxi, instaurada na Câmara Municipal para investigar as permissões de exploração do serviço em Campo Grande, segue com novas oitivas nesta sexta-feira (4). Os depoimentos serão colhidos a partir das 8h, no Plenário Edroim Reverdito. Até o momento, oito pessoas já foram ouvidas pelo colegiado.

O pedido para a instauração da CPI foi protocolado na Câmara Municipal no dia 11 de abril após o vereador Vinícius Siqueira ter acesso à documento da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) com o nome dos 490 permissionários do serviço de taxi na Capital. A CPI foi instaurada com 19 assinaturas dos demais parlamentares.

Também fazem parte da Comissão os vereadores Odilon Junior (PDT), Veterinário Francisco (PSB), Pastor Jeremias (PT do B) e Junior Longo (PSDB).

