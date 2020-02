CPI da Energisa coletou depoimento de primeira testemunha nesta quarta-feira

Integrantes da CPI em reunião na tarde desta quarta-feira

A CPI da Energisa realizou nesta quarta-feira (12) a primeira oitiva de testemunha desde que foi aberta investigação sobre supostas irregularidades nas contas emitidas pela concessionária de distribuição de energia elétrica. Foi ouvido o tecnólogo em eletrotécnica industrial que emitiu o parecer técnico que embasou o fato determinado da instauração da Comissão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A pedido da comissão, o depoimento foi coletado sob sigilo e não será detalhado no momento. O teor do mesmo deverá ser divulgado pela relatoria da CPI no decorrer dos trabalhos.

De acordo com o deputado estadual Felipe Orro, "o depoimento do tecnólogo em eletrotécnica foi extremamente esclarecedor. Graças ao parecer técnico emitido por ele, tivemos argumentos para apresentar um fato determinado e instaurar esta CPI. As informações fornecidas por ele nos auxiliarão na tomada de decisões futuras e também na solicitação de perícias técnicas", explicou Orro, que é presidente da CPI.

A sessão de hoje marcou também a primeira participação do deputado estadual Evander Vendramini como membro titular da CPI. Ele assumiu a vaga após o deputado João Henrique Catan (PL) abrir mão de sua participação na Comissão.

Participaram também da oitiva os deputados Capitão Contar (PSL), que é relator da CPI, e Renato Câmara (MDB), membro-titular. O vice-presidente da Comissão, deputado estadual Barbosinha (DEM), justificou ausência.