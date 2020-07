Covid-19: Na Rádio ALEMS geriatra fala sobre os cuidados com os idosos

No programa Vida Saudável desta sexta-feira (3), a Rádio Assembleia entrevista o médico geriatra Alessandro Falchembak, que vai falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos idosos durante a pandemia do coronavírus. Conforme a informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a maior taxa de mortalidade decorrente da Covid-19, em todo o mundo, é de pessoas acima de 60 anos de idade.

Durante a entrevista o médico geriatra destaca que a principal recomendação é evitar aglomeração e visitas. "A velhice não é doença, mas o envelhecimento trás inúmeras alterações fisiológicas que podem tornar o idoso mais vulnerável. Então às famílias que estão em contato diário com essas pessoas devem tomar todos os cuidados necessários", afirma o destaca o profissional. Por isso é importante manter as medidas de segurança como a higienização das mãos de forma contínua, utilizar às mascaras e evitar proximidade com pessoas que apresentem tosse e espirros, entre outras.

O médico Alessandro Falchembak ainda fez um alerta aos sul-mato-grossenses em relação em relação às medidas de prevenção a essa doença, entre elas está o isolamento social e a necessidade de utilizar a máscara em 100% do tempo, principalmente nas casas de cuidados aos idosos. “Nestes locais o uso de máscaras deve ser uma regra, além da higienização das mãos de forma contínua e manter o distanciamento de até dois metros, além de outras ações de segurança”, pontuou o profissional.

O programa Vida Saudável é transmitido pela Rádio Assembleia com uma edição por semana, sempre às segundas-feiras e retransmitido durante toda a semana. Acompanhe pelo link.