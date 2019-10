Covas recebe primeira dose de quimioterapia contra câncer, diz boletim médico

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), iniciou nesta terça-feira, 29, o tratamento de quimioterapia, diz boletim médico do Hospital Sírio-Libanês encaminhado pela Prefeitura. Covas recebeu a primeira dose de uma terapia que será dividida em três sessões na primeira fase. Cada dose terá duração de 30 horas contínuas. Ele trata de um tumor localizado entre o esôfago e o estômago, com lesões no fígado e nos linfonodos.

Ele deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na última quarta-feira, 23, após ser diagnosticado com erisipela, uma doença de pele. Apesar da internação, o prefeito não foi afastado do cargo e segue despachando do hospital.

O prefeito é acompanhado pelas equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Raul Cutait, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer. O boletim é assinado pelo diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Ganem.