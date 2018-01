Costa Rica: Câmara aprova projeto de ponte que homenageia a memória de José Emílio Maeda Tardio

De acordo com Waldeli, o Executivo Municipal propôs o projeto para atender um pedido formulado em conjunto pelos 11 vereadores de Costa Rica - Divulgação

Em Costa Rica-MS, já tem nome a nova ponte de concreto em construção sobre o rio Sucuriú, que vai ligar a avenida José Ferreira da Costa, no Centro, até a avenida João de Barro, no loteamento Bela Vista. Conforme o Projeto de Lei (PL) n° 1.201/2017, aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, a ponte foi batizada com o nome de José Emílio Maeda Tardio, que foi um empresário e militante político no município, mais conhecido popularmente apenas como José Emílio. Trata-se de uma homenagem à memória de um cidadão que prestou relevantes serviços para a comunidade local.

O PL n° 1.201/2017 tem como autor o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (MDB) e foi aprovado pela Casa de Leis na última sessão legislativa da Câmara em 2017, realizada no dia 18 de dezembro. De acordo com Waldeli, o Executivo Municipal propôs o projeto para atender um pedido formulado em conjunto pelos 11 vereadores de Costa Rica.

“A ideia de homenagear José Emílio, dando seu nome a uma obra pública, partiu da indicação n° 162/2017, assinada por todos os vereadores e encaminhada ao Poder Executivo, em 25 de setembro de 2017”, informa o prefeito municipal em um trecho da justificativa que acompanha o projeto encaminhado para votação na Câmara.

Paulista de origem, José Emílio nasceu em 30 de março de 1946, na cidade de Araçatuba-SP. Formou-se em Administração no ano de 1969 e em Direito em 1976. Ele mudou-se para Costa Rica no ano de 1985, onde foi empresário, exerceu por três mandatos o cargo de presidente do Costa Rica Recreativo Clube e também foi presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 1998 a 2000, além de ter sido presidente de honra da APAE de 2000 a 2002.

“José Emilio Maeda Tardio, além de ser empresário também prestou relevantes serviços públicos em Costa Rica, sempre muito prestativo às pessoas, dedicando seus esforços para atender quando era chamado pela comunidade. A aprovação desse projeto representa uma homenagem ao trabalho dele como cidadão, dando o nome de José Emílio a uma obra pública do município, para sempre relembrar sua contribuição ao povo da cidade de Costa Rica”, enfatiza o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia (PSB).

Aos 57 anos, José Emílio faleceu no dia 16 de julho de 2003, vítima de infarto, deixando quatro filhos: Claudio José Tardio, Fabiana Maria Tardio, Marcos Vinicius Athaide Borborema Tardio e Marina Correa Dias Tardio, além da última esposa, Luzia Correa Dias.

A ponte que foi batizada com o nome de José Emílio deve ficar pronta até o mês de maio e o Executivo Municipal trabalha com a previsão de inaugurá-la nas comemorações do aniversário de emancipação política de Costa Rica, justamente em maio.

O projeto aprovado pela Câmara foi sancionado pelo prefeito Waldeli, se transformando na Lei Municipal n° 1.386/2017, publicada na página 01 do Diário Oficial Online de Costa Rica (DIOCRI), edição do dia 22 de dezembro de 2017.