Corte da França vai julgar Maluf só em maio

A Justiça da França vai decidir somente no dia 9 de maio se o deputado Paulo Maluf (PP-SP) será ou não condenado por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha para dissimulação de recursos obtidos por corrupção e desvio de fundos públicos entre 1996 e 2003. Além dele, sua mulher, Sylvia Lutfala Maluf, e o filho Flávio correm o risco de perder 1,84 milhão de euros bloqueados em contas da família, além de ter de pagar multas que já chegam a 500 mil euros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

