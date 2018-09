Corrida para o Senado em MS mostra Nelsinho Trad com 33% e Zeca do PT, 30%

Disputa para o Senado em MS mostra Nelsinho Trad com 33% e Zeca do PT, 30% - Reprodução

A corrida para a disputa das duas vagas ao Senado em Mato Grosso do Sul continua inalterada, Nelsinho Trad à frente tendo com 33% das intenções de voto e Zeca do PT aparece com 30%. A seguir vem o candidato Waldemir Moka, que tem 19%.

O ex-senador Delcídio do Amaral, após pedir seu registro de candidatura aparece na quarta posição com 14% das intenções de voto, seguido por Marcelo Miglioli, 8%; Sergio Harfouche, 7%; Soraya Thronicke, 4%; Beto Figueiró, 4%; Thiago Freitas, 4%; Gilmar da Cruz, 3%; Mario Fonseca, 2%; Betini, 1% e Anisio Guató 1%.

A Pesquisa Ibope foi divulgada nessa segunda-feira (24) e traz ainda: Brancos / nulos - 1 vaga: 12%; Brancos / nulos - 2 vaga: 23%; Não sabe/Não respondeu: 35%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Morena. É o segundo levantamento do Ibope realizado depois do registro oficial das candidaturas na Justiça Eleitoral. Este ano, o Mato Grosso do Sul escolhe dois senadores, por isso, a soma dos percentuais é superior a 100%, já que cada eleitor pode escolher dois candidatos.

No levantamento anterior, feito de 21 a 23 de agosto, os percentuais de intenção de votos eram os seguintes: Nelsinho Trad (PTB): 34%; Zeca do PT (PT): 29%; Moka (MDB): 20%; Harfouche (PSC): 8%; Pedro Chaves (PRB): 7%; Soraya Thronicke (PSL): 6%; Mario Fonseca (PC do B): 4%; Beto Figueiró (Podemos): 3%; Marcelo Miglioli (PSDB): 3%; Thiago Freitas (PPL): 3%; Betini (PMB): 2%; Anisio Guató (PSOL): 1%; Cesar Nicolatti (PTC): 1%; Brancos e nulos para a primeira vaga: 20%; Brancos e nulos para a segunda vaga: 26%; Não sabem ou não responderam: 34%.

Gilmar da Cruz (PRB), não aparecia na primeira pesquisa porque, antes, a chapa era encabeçada por Pedro Chaves. Delcidio Amaral (PTC), não constava no primeiro levantamento porque o candidato do partido era Cesar Nicolatti.

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Quem foi ouvido: 812 eleitores de todas as regiões do estado

Quando a pesquisa foi feita: 21 a 23 de setembro.

Registro no TRE: MS?03695/2018.

Registro no TSE: BR?03166/2018.

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado.