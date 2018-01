Relator aumenta pena de Lula para 12 anos e 1 mês em regime fechado

Gebran Neto manteve a condenação imposta em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro - Foto: Diário do Grande ABC

A nota enviada anteriormente contém uma incorreção no texto. O relator da ação de Lula no TRF4 aumentou a pena de Lula para 12 anos e um mês de prisão, e não para 12 anos e meio. O título estava correto. Segue o texto corrigido:

O relator do julgamento contra o ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran, decidiu aumentar a pena total imposta ao petista pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em vez de 9 anos e 6 meses, o magistrado pediu, em seu voto, pena de 12 anos e um mês de reclusão de regime fechado. Depois dele, ainda votam os desembargadores Leandro Paulsen e Victor Laus.

Gebran Neto manteve a condenação imposta em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. "Considero um ato de corrupção", afirmou o magistrado, ao final da leitura de seu voto. "Há provas acima de dúvida razoável."

Ao justificar o voto, o relator disse ter "convicção pessoal" de que o tríplex da OAS e suas reformas representaram atos de corrupção que contaram com a participação do petista. Gebran Neto argumentou que o apartamento só não foi transferido para o nome do petista por causa da Operação Lava Jato. "A situação é identificada como se tivesse sido transferido para um laranja", acrescentou.