Correção: PT optou por mulheres nos postos de comando do partido no Senado

A nota enviada anteriormente continha um erro. O primeiro-secretário do Senado não é o Jorge Viana, é o José Pimentel. Segue a versão corrigida.

A bancada do PT no Senado optou por indicar parlamentares mulheres para os cargos do partido na Casa. Além da liderança da legenda, as duas comissões a que o PT tem direito no biênio 2017-2018 serão comandadas por senadoras.

A questão foi destacada pela senadora Fátima Bezerra (PT-RN), que foi eleita, nesta quarta-feira, 15, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. Para ela, a decisão representa uma forma de "valorização do papel da mulher na política". À frente do colegiado, a senadora prometeu um "olhar regional" para o desenvolvimento nacional.

Além de Fátima, a senadora Regina Sousa (PT-PI) irá presidir a Comissão de Direitos Humanos (CDH). A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) foi escolhida a líder do PT no Senado no início do ano. O único cargo de comando do PT no Senado que não será exercido por uma mulher é a primeira-secretaria da Mesa Diretora, exercido pelo senador José Pimentel (PT-CE).

O fato de não haver nenhuma mulher na composição da Mesa Diretora do Senado no biênio 2017-2018 foi criticado pela senadora Regina Sousa. "Não há espaço para a pauta feminina na Casa, não é prioridade para eles. Exemplo disso é o fato de não haver nenhuma mulher na Mesa Diretora", afirmou a senadora à reportagem no Dia Internacional da Mulher.

