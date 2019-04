Correção: Parlamentares elegem senador Marcelo Castro para presidência da CMO

A matéria enviada anteriormente não estava precisa ao determinar a função do deputado Cacá Leão na comissão. Este novo texto, no último parágrafo, traz a definição do papel de Leão e do colega Domingos Neto no colegiado.

Parlamentares reunidos nesta quarta-feira, 10, na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional elegeram à tarde, por aclamação, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) para a presidência da comissão.

Ficou ainda a cargo da liderança dos partidos a indicação de parlamentares para compor o restante da mesa da CMO. A eleição do primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes ocorrerá na próxima semana.

Ao tomar posse, Castro lembrou que uma das principais funções da CMO é discutir e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) será o relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020. Já o deputado federal Cacá Leão (PP-BA) será o relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).