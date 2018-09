Metrô inaugura nesta sexta-feira mais três estações da Linha 5-Lilás

Mais três novas estações da Linha 5-Lilás do Metrô, que farão a ligação do ramal que vem do Capão Redondo, no extremo sul à região central de São Paulo, serão inauguradas nesta sexta-feira, 28. São elas: Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin.

As estações Santa Cruz e Chácara Klabin farão integração, respectivamente, com as estações de mesmo nome das linhas 1-Azul e 2-verde. Com a inauguração das novas estações, o ramal da Linha 5-Lilás será ampliado em mais 2,8 km (a partir da estação AACD-Servidor, inaugurada no fim de agosto), totalizando 20 quilômetros de extensão, desde a estação Capão Redondo.

Para que a Linha 5-Lilás fique completa, faltará a estação Campo Belo, no meio do ramal, prevista para ser entregue em dezembro deste ano.

Segundo a Companhia do Metropolitano, a partir das interligações com as linhas 1-Azul e 2-Verde, a linha 5-Lilás deverá transportar 855 mil passageiros por dia. Nesta quarta-feira, 26, o governo do Estado fez vistoria técnica nas obras das novas estações.

Inicialmente, as três novas estações vão funcionar em "operação reduzida" todos os dias, das 10h às 15h, com cobrança de tarifa de R$4.

O horário de atendimento dessas estações será ampliado gradativamente até chegar à operação plena, de domingo a sexta-feira das 4h40 à 0h00, e aos sábados das 4h40 à 1h00, como nas demais estações da rede.

O investimento total do Governo do Estado na ampliação da linha 5-Lilás, que compreende a construção de 11 km e 11 estações no trecho entre Adolfo Pinheiro (entregue em fevereiro de 2014) e Chácara Klabin, é de R$ 10 bilhões.

Estações

A Estação Hospital São Paulo - Localizada na rua Pedro de Toledo, na Vila Clementino, com dois acessos, tem plataformas laterais, quatro elevadores e 17 escadas rolantes. A demanda prevista para essa estação é de 19.630 passageiros por dia.

Estação Santa Cruz - Com demanda estimada em 138.430 usuários por dia, a estação Santa Cruz da linha 5-Lilás está situada na avenida Domingos de Morais, na esquina com a rua Pedro de Toledo. Conectada com a estação Santa Cruz da linha 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), tem plataformas laterais, seis elevadores e 43 escadas rolantes.

Estação Chácara Klabin - Interligada à estação Chácara Klabin da linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), a nova conexão da linha 5-Lilás fica na rua Vergueiro, 3.800. Tem plataformas laterais, três elevadores e 18 escadas rolantes. A demanda prevista é de 85.310 passageiros diários.

Estação Campo Belo

As obras da linha, entretanto, não estão encerradas. Pelo meio do caminho ficou a Estação Campo Belo, que continua em construção, e deverá ficar para dezembro, segundo os cronogramas mais recentes da Companhia do Metropolitano. Essa linha restante será interligada com o monotrilho da Linha 17-Ouro, também em obras.

Parte dos problemas da Linha 5-Lilás decorre de atrasos na execução dos projetos de engenharia. Mas parte resulta de uma paralisação de cinco meses, ocorrida entre 2010 e 2011, por causa das suspeitas de ação de cartel nas obras civis da linha.

O Metrô tomou por base um relatório feito pela Corregedoria-Geral da Administração, que dizia não haver provas da participação de agentes públicos no esquema, para retomar a obra.

Entretanto, em fevereiro deste ano, o então presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, foi condenado por improbidade administrativa por ter mantido os contratos. Avelleda, na época era chefe de gabinete do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sempre sustentou que não havia assinado os contratos e disse que paralisar as obras traria prejuízos à cidade.