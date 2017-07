Correção: Gleisi: espero que decisão em 2º instância de Lula não seja política

Att srs assinantes

A nota enviada anteriormente contém incorreção no nome do assessor da presidência. Segue texto corrigido.

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta sexta-feira, 21, esperar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não sofra um julgamento político na segunda instância, como, na sua opinião, aconteceu com a decisão do juiz Sérgio Moro.

Lula foi condenado na semana passada a 9 anos e 6 meses de prisão na ação sobre o caso do tríplex do Guarujá. "Tenho uma esperança muito grande que vem do julgamento do (ex-tesoureiro do PT) João Vaccari, que foi inocentado", afirmou a senadora. "O processo do Lula é muito parecido, não tem prova nenhuma, só tem delação. Agora, é claro, é uma figura política de grande peso."

As afirmações de Gleisi foram feitas no velório de Marco Aurélio Garcia, um dos fundadores do partido e ex-assessor para assuntos internacionais dos governos Lula e Dilma Roussef, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Segundo a petista, a morte de Marco Aurélio, nesta quinta-feira, 20, pegou todos de surpresa. Ele continuava participando ativamente das discussões do partido e se preparava para ajudar na formulação do programa de governo do ex-presidente.

