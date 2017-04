A matéria "Presidente do Senado é diagnosticado com encefalite viral e continua na UTI" foi alterada para correção de informação. Diferentemente do informado, exames descartaram que o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), esteja com um quadro de encefalite viral. O título também foi alterado.

Leia aqui o texto corrigido.

