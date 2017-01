Corpo de Teori já estaria no IML de Angra, segundo informações não oficiais

Embora nenhuma autoridade confirme oficialmente, pessoas que acompanharam o trabalho de resgate dos corpos das vítimas do acidente de avião que vitimou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, no mar de Paraty (RJ), afirmam que pelo menos dois corpos, de Teori e do empresário Carlos Alberto Figueiras, foram transportados para o Instituto Médico-Legal de Angra dos Reis, a 91 quilômetros de Paraty.

O corpo do piloto do avião já foi resgatado, mas não há certeza de que teria sido transportado junto com os dois outros. Os corpos das outras vítimas - duas mulheres - continuam em Paraty.

Os corpos de Zavascki e Figueiras teriam sido transportados num furgão funerário, que viajou acompanhado por nove outros veículos. Em um deles estariam dois filhos de Figueiras. A comitiva teria chegado ao IML pouco depois das 3h desta sexta-feira (20).

Policiais civis que permanecem no local informaram apenas que "tem gente importante lá dentro". Jornalistas passaram toda a madrugada em frente ao prédio, e no início desta manhã curiosos também param e perguntam aos repórteres a razão de tanta movimentação.

