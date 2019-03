Coronel David visita Santa Casa de Campo Grande e se coloca à disposição da instituição

Parlamentar se surpreende com a estrutura oferecida à população

Na última sexta-feira (15), o deputado Coronel David esteve na Santa Casa de Campo Grande e se reuniu com o diretor presidente da instituição, Dr Esacheu Nascimento. Na ocasião, o parlamentar conheceu as dependências do hospital, que hoje, é uma referência, por receber não só de Mato Grosso do Sul, mas de todo o país.



Coronel David se surpreendeu com o que lhe foi apresentado, inclusive, uma sala de situação e controle, onde se pode acompanhar de onde vem o paciente, o passo a passo desde sua entrada no hospital até a alta pós tratamento e outros procedimentos.

David elogiou trabalho desenvolvido no hospital, as novas instalações já reformadas e as que serão inauguradas em breve. Além de toda estrutura oferecida para a sociedade: “Coloco meu mandato à disposição da Santa Casa de Campo Grande. Quero contribuir com aquilo que for possível para melhorar ainda mais as condições de atendimento que já é referência para todo Brasil”, concluiu o parlamentar.