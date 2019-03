Coronel David visita instalações do Comando de Operações Penitenciárias

Parlamentar se colocou à disposição para melhorias da categoria

O Deputado Estadual Coronel David (PSL), esteve na manhã desta sexta-feira, 29 de Março, no Comando de Operações Penitenciárias (COPE), que opera em todo estado há pouco mais de um ano.

Durante a visita, o parlamentar conheceu um pouco mais as instalações, papel desempenhado pelos agentes, e ainda ouviu as explanações da instituição, que é responsável pelas escoltas e intervenções de presos em todo estado.

Além disso, David enfatizou sua pareceria e colocou o mandato à disposição para a aquisição de equipamentos e melhores estruturas para o desenvolvimento do trabalho do Comando de Operações Penitenciárias.

O parlamentar ressaltou a importância da instituição e afirmou que a complementação dos órgão de Segurança Pública é essencial para vencer a “guerra” contra o crime. “A união de todos , dedicação é fundamental para superar as difuculdades. Estou aqui pra isso, pronto para contribuir com a categoria e juntos tornarmos o COPE cada vez mais forte”.

“Estamos felizes com a visita do Coronel David, já que ele plantou a semente do COPE, é nosso padrinho e representante pela luta contra o crime organizado. Deputado atuante na causa da segurança pública em Mato Grosso do Sul”, afirmou o Comandante Bosco.