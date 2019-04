Coronel David visita colégio que oferece “Horta Escolar” para comunidade da Capital

Projeto é referência e parlamentar pretende estender a outras escolas do Estado

Na manhã desta segunda-feira (15), o deputado estadual Coronel David (PSL) visitou a Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, no bairro Nova Campo Grande. Além do trabalho educativo, a escola tem a preocupação de transformar e melhorar a vida do aluno, desenvolvendo trabalhos de ensino dentro e fora da sala de aula.

Acompanhado da diretora do colégio, Tânia Vital da Silva Gomes, passou por algumas salas e conheceu um pouco do que é oferecido aos alunos. Um projeto que chamou atenção do parlamentar foi o “Horta Escolar”, modelo neste tipo de iniciativa, onde famílias da região cuidam dos seus próprios canteiros, e ainda contam com suporte técnico e a orientação de um biólogo.

Coronel David pretende levar o projeto para outras escolas sul-mato-grossenses, iniciando pelo bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. “Fiquei impressionado com o trabalho desenvolvido pela diretora, professores e alunos da escola Fauze Scaff. Precisamos de mais exemplos como esse, afinal, educação é fundamental para a formação de cidadãos de bem”, afirmou David.

“Nossos projetos são desenvolvidos a fim de melhorar a qualidade de vida não só do aluno, mas dos pais e consequentemente de toda a comunidade. É importante um parlamentar vir visitar e ver de perto o que a gente faz de diferente. Nosso trabalho pode ser estendido à outras pessoas”, ressaltou a diretora da escola.

Coronel David colocou seu mandato à disposição da diretora e contribuirá com emenda parlamentar para o desenvolvimento do projeto e melhoria das estrutura do colégio.