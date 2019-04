Coronel David vai a Paranaíba para entrega de veículo

Automóvel foi adquirido com emenda parlamentar de sua autoria

Nesta segunda-feira (8), Coronel David (PSL) foi até o município de Paranaíba participar da entrega de um veículo adquirido com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais destinada pelo deputado para atender as necessidades do CAPS ( Centro de Atenção Psicossocial . Na oportunidade, ainda prestigiou a inauguração das novas instalações da Unidade de Saúde Dona Hilda da Silva Oliveira, mostrando seu interesse em melhorar a qualidade de vida da população. “Tenho certeza que esse veículo vai atender ao pessoal do CAPS que presta um serviço muito satisfatório pra quem mais precisa”, afirmou David.

A secretária de Saúde de Paranaíba, Débora Queiroz, agradeceu a presença do deputado na cidade e ressaltou a importância de ter um nome tão importante da política de Mato Grosso do Sul como parceiro. “É uma honra pra nós receber o nosso deputado Coronel David. Ele e toda sua equipe não mediram esforços para nos atender. Isso mostra o quanto as emendas parlamentares são importantes para a realizarmos ações visando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes”, afirmou a secretária.

Quando assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa, em 2016, Coronel David já tinha enviado ao município, emendas para o hospital psiquiátrico e Santa Casa, verbas que também foram destinadas aos mesmos locais no ano de 2017.

Como forma de agradecimento ao apoio do povo de Paranaíba, David já tem compromisso firmado e vai continuar ajudando a Santa Casa e o Hospital Psiquiátrico, tendo em vista que a saúde lidera o quadro de prioridades da população. “Vou continuar investindo e trabalhando efetivamente para que melhore a saúde, educação, assistência social e segurança pública aqui no município, tudo ao lado do meu amigo vereador Bodinho, que sempre vai a Campo Grande nos transmitir os anseios e as necessidades dos moradores daqui”, concluiu o parlamentar.

Durante sua visita, Coronel David visitou as dependências do Hospital Psiquiátrico, o qual já recebeu emendas do deputado e continuará recebendo em 2019. “Precisamos de pessoas como o Deputado Coronel David, compromissadas em ajudar aos que mais precisam, e sempre quando pode, ele nos atende de forma imediata”, exaltou Wagner Alves de Oliveira, Gerente de Planejamento do hospital.

À convite do comandande do 13° Batalhão da Polícia Militar , Ten-cel PM Santana, Coronel David finalizou seus compromissos visitando seus irmãos de farda da companhia, onde foram abordados vários assuntos, dentre eles a reforma da previdência e promoção dentro da categoria.