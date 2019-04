Coronel David solicita construção de escola para educação infantil

Indicação foi feita em sessão relizada na última quinta-feira

Na manhã da última quinta-feira (11), o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao prefeito de Campo Grande , Marquinhos Trad (PSD) com cópia à Secretária Municipal de Educação (SEMED, Elza Fernandes Ortelhado e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, a solicitação da construção de um Centro de Educação Infantil (Ceinf) , denominado Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) no bairro Santo Amaro, um dos mais antigos e populosos da capital.. Tal solicitação vem atender os moradores daquela região que encontram dificuldades para encontrar vagas para a educação infantil.

“Educação também é prioridade em meu mandato. A construção de novas unidades educacionais vão contribuir para o futuro das nossas crianças, além de facilitar a vida dos pais, que em sua maioria são trabalhadores e não tem onde deixar seus filhos”, afirmou o parlamentar.

Além desse pedido, Coronel David solicitou a implantação de asfalto, limpeza e retirada de entulhos na Rua Retiro Novo, no bairro Jardim Penfigo, em Campo Grande. A indicação foi encaminhada às autoridades competentes com caráter de urgência, já que moradores da região sofrem com a sujeira acumulada na região e aumento dos casos de dengue.