Coronel David se reúne com Secretário de Estado de Infraestrutura

Obras inacabadas e reconstrução de pontes são algumas das pautas do encontro

Na manhã da última quarta-feira (13), o deputado Coronel David (PSL), se encontrou com o Secretário de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), Murilo Zauith. O parlamentar levou pautas com reivindicações para alguns municípios de Mato Grosso do Sul.

Em caráter de urgência, o parlamentar solicitou a reforma total de três pontes: duas estão localizadas no município de Bandeirantes, região conhecida como “Vale do Mimoso”. Umas delas caiu no último dia 7, e fica sobre córrego de Boa Fortuna, a outra, fica sobre o Rio Mimoso, que se encontra com as pranchas de passagem podres.

A solicitação da recuperação de uma terceira ponte também foi assunto do encontro, essa localizada na MS 427, entre os municípios de Rio Verde do Mato Grosso e Rio Negro.“É de extrema importância a solução desse problema, tendo em vista que as pontes citadas estão em regiões com várias propriedades rurais, e são acesso para o escoamento de leite e gado”, ressaltou o deputado.

Ainda na reunião com o Secretário Murilo Zauith, Coronel David, levou a reivindicação do vereador Bodinho, de Paranaíba, sobre o asfaltamento do bairro Jardim das Paineiras. As obras estão inacabadas e o deputado solicitou informações sobre o andamento e conclusão da mesma.

Na oportunidade, esteve presente também, o Diretor Presidente da AGESUL ( Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).



Lombadas eletrônicas

Na mesma manhã, em sessão ordinária, o parlamentar solicitou ainda a instalação de dois redutores de velocidade eletrônicos em pontos estratégicos da Rodovia José Domingos (MS - 080). Um deles antes e outro depois da ponte sobre o Ribeirão Jatobá, trecho que liga Campo Grande ao município de Rochedo.

De acordo com as reivindicações recebidas, é necessário a implantação dos redutores de velocidade devido o alto fluxo de veículos que passam pelo local diariamente, principalmente os de carga que circulam em alta velocidade. Tal medida, irá contribuir com a segurança e redução de acidentes naquela região.