Coronel David se reúne com prefeito e comerciantes da Capital

Grupo de empresários da Avenida Bandeirantes “pedem socorro’ para comércios não fechem as portas

Na manhã desta quarta-feira (17). o deputado estadual Coronel David (PSL) esteve na prefeitura de Campo Grande para se reunir com o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e um grupo de comerciantes de estabelecimentos na Avenida Bandeirantes. O encontro foi articulado pelo parlamentar e um diálogo foi estabelecido entre as partes para tratar sobre o início das obras no local, assunto que precoupa os empresários da região.

Representantes dos mais de 250 lojistas agradeceram o apoio do deputado e falaram do projeto que foi apresentado a eles, pois muitos, temem pela falência de seus comércios. A revitalização do asfalto, tendo em vista as péssimas condições do mesmo nos dias de hoje, estacionamentos laterias, melhoria das calçadas, meio fio e pontos de ônibus, foram algumas da solicitações do grupo.

O prefeito Marquinhos Trad fará uma viagem à Brasília no próximo dia 23 para tratar sobre as obras e se comprometeu a fazer de tudo para atender às reivindicações dos comerciantes que pedem socorro diante do caso.

Coronel David também irá a Brasília no dia 25 se reunir com Jair Bolsonaro (PSL), e se colocou à disposição para tratar do assunto com o presidente da República, a ideia e debater sobre o assunto e trazer soluções pontuais para este caso. “Estou sensibilizado com tudo que está acontecendo e vou continuar acompanhando a luta desses comerciantes, para que juntos possamos fazer uma Campo Grande melhor para todos”, concluiu o parlamentar.