Coronel David se reúne com aprovados no concurso da Polícia Militar

O Deputado Coronel David (PSL), recebeu na manhã desta terça-feira um grupo de aprovados no concurso da Polícia Militar que solicitam uma posição junto ao SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) o andamento do processo do certame paralisado desde dezembro do ano passado.

Na oportunidade o grupo relatou ao deputado que foram aprovados na prova escrita, psicológica e exame médico, mas que ainda resta a última fase, o TAF ( este de Aptidão Física). Disseram ainda que todos exames foram custeados pelo próprio bolso.

A SAD suspendeu o concurso no dia 3 de Dezembro e os aprovados ficaram sem maiores informações: “o concurso está suspenso e sem previsão de retorno por motivo de força maior e a gente tá até hoje a ver navios, por isso resolvemos procurar a Casa de Leis e o senhor deputado, porta-voz da segurança em Mato Grosso do Sul”, relatou Jean Tavares, representante do grupo.

Coronel David ligou para o Governador Reinaldo Azumbuja e marcou uma reunião para tratar o assunto: precisamos definir a vida de vocês. Vou falar com o governador pessoalmente e tentar de resolver essa situação. Esse é o meu compromisso com vocês”, afirmou o parlamentar.