Coronel David relata invasão de celular e repudia ação de hackers

Da Redação com Assessoria

O deputado Coronel David (PSL) alertou parlamentares e população sobre notícias falsas que têm sido espalhadas em vídeo, - Foto: Divulgação/Assessoria

O deputado Coronel David (PSL) alertou parlamentares e população sobre notícias falsas que têm sido espalhadas em vídeo, bem como sobre a invasão de seu aparelho celular. Conforme o deputado, na noite de ontem além de divulgarem um vídeo com uma informação falsa, foi utilizado o seu próprio perfil de Whatsapp, envolvendo possível ação de hackers.

"Passei a vida inteira combatendo a criminalidade, fui comandante da Polícia Militar do nosso estado. E vejo que agora, político, vou continuar lutando pela responsabilização de criminosos. Em defesa das pessoas que confiam em mim, em defesa do meu mandato e da Casa de Leis", afirmou Coronel David.

Em aparte, Neno Razuk (PTB), ressaltou que Coronel David é um "homem de palavra". Barbosinha também lamentou o ocorrido e quanto a ação de hackers, afirmou ser de "extrema gravidade". De acordo com Coronel David, ele registrou Boletim de Ocorrência como difamação e invasão de dispositivo informático, e acompanha a investigação.

O presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB), demonstrou preocupação. "O fato inédito, nunca aconteceu na Casa. A nossa assessoria jurídica está a disposição para tomar as medidas necessárias", afirmou.

Capitão Contar (PSL) afirmou que pretende acompanhar as investigações. "Isso que aconteceu com Coronel David pode acontecer com todos nós, não podemos ser reféns da fake news", disse.