Coronel David reforça plano estratégico com educação e prevenção nas escolas

A ação visa criar um diálogo sobre conscientização e proteção aos professores e alunos nas escolas de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

O deputado Coronel David (PSL), presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social da Assembleia realizou um debate propondo a criação do Plano Estratégico de Segurança nas Escolas na tarde desta terça-feira (23).

O encontro aconteceu no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e teve como objetivo criar ações estratégicas e efetivas que garantam mais segurança aos alunos e professores nas escolas do MS.

A ação visa criar um diálogo sobre conscientização e proteção aos professores e alunos nas escolas de Mato Grosso do Sul. “O Plano Estratégico de Segurança nas Escolas” será importante para que nossas crianças e jovens fiquem mais seguros, implantando reforços no sistema de segurança do ambiente escolar, mantendo o bom andamento das atividades estudantis, para que a escola seja palco apenas de aprendizado e não de violência. Precisamos priorizar a prevenção e a segurança escolar, pois os pais devem estar seguros ao deixarem seus filhos na escola para aprender”, frisou Coronel David.

No encontro participaram os parlamentares Cabo Almi (PSL), vice-presidente, Barbosinha (DEM) e Marçal Filho (PSDB), membros do grupo de trabalho, além do Professor Rinaldo (PSDB), que é vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Parlamento Estadual. O Plano Estratégico de Segurança nas Escolas nasce em um terreno já produtivo de ações – em Mato Grosso do Sul, é executado o programa “Escola Segura, Família Forte” desde outubro de 2017. Nesse sentido, o Plano ajudará a ampliar e fortalecer o trabalho já em andamento no Estado.



A proposta de discussão foi indicada pelo deputado diante da tragédia ocorrida recentemente na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, onde 10 pessoas perderam suas vidas e 9 delas feridas, além das dezenas de jovens e funcionários da Escola Estadual Rui Brasil traumatizados.



É importante registrar que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul já realiza um trabalho de segurança nas escolas, mas que a atual situação, exige esforços e ampliação da estrutura já existente. “É preciso agir, planejar, antecipar assim aos acontecimentos trágicos, promovendo uma resposta rápida e efetiva na proteção dos cidadãos de bem", alertou o deputado.

A reunião contou com a presença de autoridades ligadas à segurança e à educação. Participaram das discussões o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Coronel Waldir Ribeiro Acosta, a delegada Sidneia Catarina Tobias, que representou o delegado-geral da Polícia Civil do Estado (PCMS), Marcelo Vargas Lopes, e a coordenadora de Psicologia Educacional da Secretaria de Educação (SED), representando a titular da pasta, secretária Maria Cecília Amêndola da Motta.