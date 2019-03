Coronel David recebe recebe vereador de Caarapó

Alessandro Paulino exalta experiência e elogia o parlamentar

O Deputado Coronel David (PSL) recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (27), o vereador da cidade de Caarapó, Alessandro Paulino (PSDB).

Uma das pautas do encontro foi a segurança pública, assunto que o parlamentar conhece e tem vasta experiência. Alessandro Paulino ressaltou a importância de tê-lo como parceiro político e trocar experiências sobre segurança e investimentos na região.”Coronel David teve uma votação expressiva em Caarapó, foram 264 votos. É importante esse contato entre legislativo municipal e estadual, ainda mais quando se trata de um nome tão importante como o do deputado, um dos mais fortes e respeitados do Estado”, afirmou Alessandro Paulino.

"Estou muito feliz com o apoio expressivo que tive da população de Caarapó e me coloco à disposição do município e do vereador Alessandro Paulino, sou grato a todos aqueles que contribuíram para nossa vitória”, ressaltou o parlamentar.