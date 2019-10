Coronel David recebe o prêmio de deputado mais atuante do Coophavilla e região

O deputado estadual Coronel David (PSL), recebeu na noite da última sexta-feira (18), o Prêmio – Os Melhores do Bairro – 2019 em Campo Grande - MS. A premiação foi promovida pela AMOC (Associação de Moradores do Coophavilla II), Jornal dos Bairros e consagrou o parlamentar em primeiro lugar na categoria Deputado Estadual mais atuante, de acordo com a pesquisa de opinião pública do Coophavilla II e região.

“Estou muito feliz e honrado com esse reconhecimento dos comerciantes e da população em geral do grande Coophavilla. Agradeço a confiança e vejo este prêmio como um grande estímulo e motivação para continuar nossa atuação parlamentar com dedicação na defesa da população da nossa Capital e de todo o MS. Sei as dificuldades, procuro entender as demandas dos moradores e como deputado estadual afirmo que enviarei recursos por meio de emendas parlamentares para que possa ser construído um alambrado na área de esportes, atendendo os atletas da região, evitando o deslocamento a outros bairros para treinar. Contem comigo e serei sempre atuante na Assembleia Legislativa a favor do povo do Coophavilla e de toda região”, destacou Coronel David.

Para o presidente da Associação de Moradores do Coophavilla II, Ivanildo Soares da Silva, a população do Coophavilla e região reconheceu o trabalho do parlamentar em relação às demandas do bairro. “Esse prêmio que o deputado Coronel David recebeu é uma forma da comunidade agradecer o compromisso que o parlamentar sempre teve em nosso bairro. Ele sempre foi um político que ouviu as nossas necessidades, se comprometeu e cumpriu. Isso faz toda a diferença quando se trata de política. Tenho certeza que esta emenda parlamentar que o deputado vai enviar à nossa região vai valorizar ainda mais a comunidade, trazendo qualidade de vida aos moradores do Coophavilla II”, concluiu Soares.