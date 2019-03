Coronel David quer reforço na segurança em colégios de MS

indicação visa coibir crimes nas escolas

Em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na manhã desta terça-feira (19), o deputado estadual Coronel David (PSL) fez uma indicação às autoridades do Governo do Estado nas áreas de Segurança e Educação, para que já na próxima semana, possam se reunir na Casa de Leis, com o objetivo de criar um plano de segurança nas escolas sul-mato-grossenses.

Tal proposta de discussão foi indicada pelo deputado diante da tragédia ocorrida recentemente na cidade de Suzano, Estado de São Paulo, onde 10 pessoas perderam suas vidas e 9 delas feridas, além das dezenas de jovens e funcionários da Escola Estadual Rui Brasil traumatizados.

É importante registrar que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul já realiza um trabalho de segurança nas escolas, mas que a atual situação, exige esforços e ampliação da estrutura já existente.

“É preciso agir, planejar, antecipar assim aos acontecimentos trágicos, promovendo uma resposta rápida e efetiva na proteção dos cidadãos de bem’, alertou o deputado.



Moção de Congratulação

Na mesma sessão, o parlamentar encaminhou uma Moção de Congratulação parabenizando o Conselho Federal da OAB, em nome do Dr Felipe Santa Cruz, Presidente do Conselho, à Comissão Nacional da Mulher Advogada, em nome da Dra Daniela Lima de Andrade Borges, Presidente da Comissão, que no último dia 18, aprovou a edição de uma Súmula para tornar casos de agressões contra a mulher fator para impedir a inscrição de bacharéis em Direito nos quadros da OAB.

“Proibir que agressores adquiram posicionamentos sociais de relevância, como é o caso do exercício da advocacia, atividade nobre que deve ser exercida por pessoas de bem e honra. Diante dos recentes quadros de violência contra a mulher, tais medidas são bem vindas”, afirmou Coronel David.