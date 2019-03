Coronel David propõe Frente de segurança pública de Fronteira e Sistema penitenciário

O deputado Estadual Coronel David (PSL) apresentou durante sessão ordinária desta quarta-feira (13) a proposta de criação da Frente Parlamentar de segurança pública de Fronteira e Sistema Penitenciário.

O objetivo da frente é debater, propor e buscar soluções, além de acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas ao enfrentamento aos crimes ocorridos em Mato Grosso do Sul, especialmente na fronteira. “Por meio desta proposição, reforço meu compromisso com a segurança pública e vamos estabelecer e manter um espaço destinado à realização de debates, captação de sugestões, além de propiciar uma dedicação maior e mais constante ao tema da segurança pública de fronteira e defesa social”, pontuou David.

O parlamentar ainda ressaltou a importância da participação da Assembleia Legislativa no tema. “O parlamento sul-mato-grossense tem o dever cívico de cooperar e contribuir para o alcance dos objetivos da frente parlamentar. A população ganha, com a frente, mais um canal democrático de comunicação direta com seus representantes eleitos, e por extensão, com o poder público”, destacou.