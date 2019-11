Coronel David pede reforço na iluminação pública na região da Orla Morena

População reclama de transtornos causados pela falta de iluminação pública - Foto: ALMS

A população do bairro Vila Planalto tem sofrido com a falta de manutenção dos postes de iluminação da região, inclusive na Rua Doutor Silvio de Andrade, causando transtornos e dificultando a vida dos que ali residem. Devido as recorrentes reclamações, o deputado estadual Coronel David (PSL) encaminhou ao prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos (SISEP), Rudi Fiorese, uma solicitação para que seja feito o serviço de manutenção dos mesmos em toda a extensão da rua.

"A falta de iluminação pública causa transtorno e insegurança, uma vez que o local tem grande movimento de usuários de drogas, pois fica próximo a Orla Morena, local de recorrentes reclamações, alem da proximidade da antiga rodoviária, causando a migração para lá quando há ações policiais", destacou o parlamentar.