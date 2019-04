Coronel David pede reativação do Posto Policial no Parque das Nações

Poupulação tem reclamado dos constantes atos de vandalismo e roubos no local

Em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL) fez indicações visando atender a sociedade.

A falta de segurança no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, tem dado o que falar. O aumento dos assaltos, atos de vandalismo, uso de drogas e até mesmo casos de miliantes que praticam atos obscenos, estão aterrorizando as famílias que utilizam o local para lazer e práticas esportivas. Visando atender o pedido da Senhora Fátima Salles e demais cidadãos, o parlamentar encaminhou solicitação ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, pedindo a reativação do Posto Policial do Parque das Nações.

“Não podemos deixar de olhar para um dos principais cartões postais da nossa capital e do nosso estado. Milhares de pessoas fazem o bom uso do Parque das Nações, por isso, temos que reativar o policiamento frequente no local, dando segurança ao cidadãos de bem”, afirmou David.

Uma segunda indicação foi encaminhada ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno, a solicitação de aplicação asfáltica e sinalização na Avenida Gunter Hans, próximo ao Posto da Polícia Militar do bairro Jardim Aero Rancho IV. O pedido foi encaminhado diretamente ao gabinete do parlamentar pela senhora Elizângela Arruda de Souza e demais moradores da região que enfrentam dificuldades ao atravessar a via. A ação referida vai contribuir para melhoria do trânsito, evitando acidentes e trazendo mais segurança a todos.