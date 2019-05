Coronel David pede informações ao TJMS para aparelhar ‘Cadastro de Pedófilos’

O deputado estadual Coronel David (PSL), encaminhou um requerimento durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa desta quinta-feira (2), ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul solicitando informações sobre o compartilhamento de dados da Sejusp, (Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública de MS) em relação ao Cadastro Estadual de Pedófilos.

O documento foi destinado ao desembargador Paschoal Carmello Leandro, que se encontrou com o parlamentar no mês de março, no Tribunal de Justiça para tratar sobre a implementação da Lei 5.038 que dispõe sobre o ‘Cadastro’. “Encaminhei este ofício afim de saber quais as providências que estão sendo tomadas em relação ao compartilhamento de informações com a Sejusp através do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional), e se existe algum obstáculo tecnológico que impeça a operacionalização e execução desta lei”, disse Coronel David.

Lei do Cadastro Estadual de Pedófilos

A operacionalização do 'Cadastro' possibilitará ao cidadão o conhecimento sobre condenados por atitudes relacionadas ao crime de pedofilia, protegendo e prevenindo crimes contra crianças e adolescentes. A lei prevê que o cadastro de pedófilos terá como foco a identificação daqueles condenados por decisão judicial definitiva (transitada em julgado, no termo técnico). Quaisquer crimes contra criança ou adolescente que tenham conotação sexual serão objeto do cadastro.