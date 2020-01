Coronel David pede ao Governo a convocação dos aprovados no concurso da PM/BM de MS

O deputado estadual Coronel David participou na manhã desta segunda-feira (27), da entrega de viaturas da Policia Militar no Comando Geral da PMMS - Foto: Divulgação/Assessoria

Comprometido com a segurança pública de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David participou na manhã desta segunda-feira (27), da entrega de viaturas da Policia Militar no Comando Geral da PMMS em Campo Grande.

Foram entregues 43 viaturas e três micro-ônibus para a Polícia Militar, com investimentos de aproximadamente R$ 9 milhões na compra dos novos veículos, adquiridos com recursos de emendas parlamentares e da União. “Com a entrega dessas viaturas, nossa policia poderá se deslocar com mais agilidade em ocorrências, além de permitir mais rondas ostensivas protegendo nossa sociedade. Sabemos que o caminho é longo, que há uma grande necessidade em investir em mais infraestrutura, efetivo e novos recursos, porém estamos no caminho certo, e tenho certeza que novas conquistas virão para subsidiar uma das melhores polícias do nosso país”, frisou Coronel David.

Concurso da PM/BM MS

A pedido do deputado Coronel David, após uma luta incansável para o chamamento dos futuros policiais e bombeiros militares, o Governador Reinaldo Azambuja também anunciou a convocação dos aprovados no concurso de Soldado da PM e BM, além de Oficiais para o Curso de Formação. Serão convocados 388 soldados da Polícia Militar, 50 vagas para Oficial Combatente, 12 vagas para Oficial na área da saúde. Já o concurso do Corpo de Bombeiros com 200 vagas, serão convocados 153 soldados, 23 Oficiais, 12 Oficiais na área da saúde e 12 vagas para Oficial Especialista.

“Fiz diretamente um pedido ao governador Reinaldo Azambuja para a convocação de todos os aprovados no concurso da Policia Militar, Bombeiro Militar e Oficiais além dos que foram anunciados hoje, pois são instituições que precisam deste incremento de efetivo para continuar realizando um trabalho forte e firme pela segurança pública. Entendemos a questão financeira e o impacto que isso representa aos cofres do Estado, mas acredito que em breve teremos uma boa notícia para as forças de segurança e para a sociedade sul-mato-grossense”, completou David.