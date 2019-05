Coronel David participa de reunião da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa

A subsecretária Especial da Cidadania, Luciana Azambuja Roca, também participou do encontro. Ela afirmou que, a partir das discussões da Frente, foi criado, no ano passado, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas em Defesa da Pessoa Idosa, que está - Foto: Divulgação

O deputado estadual Coronel David (PSL) participou na tarde de desta terça-feira (7) da Primeira reunião da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A Frente tem o objetivo de propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas de defesa e promoção de direitos aos idosos, Participam da Frente os deputados Renato Câmara (MDB), Barbosinha (DEM), Coronel David (PSL), Eduardo Rocha (MDB), Herculano Borges (SD), Jamilson Name (PDT), Lidio Lopes (PATRI), Marcio Fernandes (MDB) e Professor Rinaldo (PSDB). “Participei, ao lado de colegas parlamentares e da subsecretária da Cidadania de MS, Luciana Azambuja Roca, da solenidade de posse da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. É uma honra poder contribuir e ajudar àqueles que tanto fizeram pela nossa sociedade e agora necessitam de apoio”, disse Coronel David.

A subsecretária Especial da Cidadania, Luciana Azambuja Roca, também participou do encontro. Ela afirmou que, a partir das discussões da Frente, foi criado, no ano passado, a Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas em Defesa da Pessoa Idosa, que está vinculada à sua pasta. "A Assembleia é uma parceira muito importante para as pautas relacionadas às pessoas idosas e a tantas outras pautas", avaliou. Conforme Luciana, a nova subsecretaria será implementada ainda neste semestre.