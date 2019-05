Coronel David participa de reunião com lojistas da Avenida Bandeirantes

Obra de revitalização tem sido motivo de polêmica entre comerciantes e prefeitura - (Foto: Divulgação)

Na noite desta segunda-feira (6), a convite do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL), Adelaido Vila, o deputado estadual Coronel David (PSL) participou de uma reunião com os comerciantes da Avenida Bandeirantes, referente a obra de revitalização do local.

Segundo o projeto original, a obra viabiliza melhorar o fluxo dos ônibus que trafegam na avenida. Em contrapartida, os comerciantes estão preocupados para uma eventual diminuição do movimento do comércio da região que emprega várias famílias.

“Antes de ir até as autoridades políticas. é importante haver organização e planejamento, para que se conquiste parceiros, que possam de fato, ajudar nas reivindicações dos comerciantes da Avenida Bandeirantes,” afirmou o parlamentar.

“A Bandeirantes movimenta cerca de R$ 50 milhões por mês. Não podemos sufocar o comércio e quando a obra inaugurar não haver mais comerciantes ativos. Sabemos da preocupação da prefeitura com a situação e que as obras são necessárias. Estamos atentos para manter o dialogo”, ressalta Adelaido.

Ao final da reunião, uma comissão dos lojistas foi criada, afim de levar a situação dos comerciantes aos órgãos públicos competentes e que alternativas sejam apresentadas para o melhor desfecho da situação.