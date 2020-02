Coronel David participa da inauguração de Pista de Atletismo na Capital

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), do Prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD) e demais autoridades - Foto: Divulgação/Assessoria

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou na manhã desta sexta-feira (7) da inauguração da Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, que leva o nome do Professor Ervê Demétrio Calháo Silva. O local conta com 8 raias de piso emborrachado, e ainda poderá receber competições nacionais e internacionais. A agenda de competições iniciará com Festival de Atletismo com os atletas da Capital.

Ainda na inauguração foi apresentado o calendário esportivo 2020, inauguração da Academia ao Ar Livre para Pessoas com Deficiência, além da assinatura de convênios de novos eventos, como a Liga das Nações. São mais de 50 ações, entre eventos, projetos e entregas de equipamentos esportivos revitalizados.

“São ações como essa que nos fazem acreditar num futuro melhor para nossas crianças e adolescentes, afinal, o esporte tem a capacidade de retira-los da rua e ainda tem a possibilidade de revelar novos talentos, podendo torná-los em esportistas de alto rendimento. Quem ganha com isso é a nossa população, o nosso Estado e o nosso país. enfatizou David”.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), do Prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD) e demais autoridades, como do secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania e Campeão Olímpico Emanuel Rego.