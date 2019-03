Coronel David intervém e classificação dos candidatos da Agepen sai até segunda-feira

Deputado reúne remanescentes e secretário para discutir sobre o concurso

O deputado estadual Coronel David (PSL) se reuniu em caráter emergencial na manhã desta terça-feira (19), com os remanescentes da Agepen e o secretário da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), Roberto Hashioka para buscar uma posição a respeito do andamento do certame.

No encontro, o parlamentar intercedeu um diálogo produtivo entre o grupo e o Executivo Estadual, onde os candidatos puderam expor a situação, onde já realizaram o curso de formação e aguardam a publicação das notas, formatura e nomeação. “Fizemos uma manifestação na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (19) e o Coronel David prontamente atendeu a nossa demanda e marcou uma reunião com o secretário Hashioka. Sabemos que existem outras batalhas a serem vencidas, mas neste primeiro momento, graças ao deputado Coronel David saímos daqui com uma data para publicação das notas. Só assim poderemos cobrar uma futura nomeação e posse dos candidatos”, disse Diego Aranda.

“Estou comprometido com os candidatos do concurso da Agepen desde 2016, por isso me senti na obrigação de atuar mais uma vez junto ao Governo do Estado para uma solução a respeito do concurso. Ficamos contentes com o posicionamento do secretário, que nos afirmou que a nota e classificação dos candidatos será publicada até segunda-feira (25), podendo dar segmento às fases seguintes do concurso. A partir disso é que discutiremos com o governador Reinaldo Azambuja a data da nomeação e posse dos novos agentes. Este é o meu compromisso, não só com os remanescentes, mas sim com toda a segurança pública em Mato Grosso do Sul, que será beneficiada diretamente com os novos servidores atuando no Sistema”, frisou Coronel David.

Com 438 novos agentes já atuando no sistema penitenciário, o novo curso de formação penitenciária formou 500 candidatos, entre os meses de setembro e dezembro de 2018 e aguardam apenas a nomeação e posse para reforçar o sistema penitenciário em MS.