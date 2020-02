Coronel David inicia o ano legislativo focado em mais segurança e infraestrutura ao MS

Atendendo centenas de indicações em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel David inicia o ano legislativo, esperando fazer em 2020 ainda mais pela população sul-mato-grossense. “O ano de 2019 foi importante para as forças de segurança do nosso MS. Conseguimos promoções funcionais aos policiais e bombeiros militares, vencemos na convocação de novos agentes de segurança para melhorar diversos setores da segurança pública, buscamos melhorias em infraestrutura e cobramos o Governo quando necessário por melhorias a nossa gente. Iniciamos o ano legislativo muito mais focados em atender a nossa população, coloco meu gabinete a inteira disposição e continuaremos batalhando por melhorias na saúde, educação, segurança e infraestrutura ao nosso MS”, destacou Coronel David.



Mais trabalho por MS

No legislativo, Coronel David continuará defendendo os interesses da nossa população atuando em frentes importantes como Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social; Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate a Violência Doméstica e Familiar; Membro da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e Coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública de Fronteira e Sistema Penitenciário (FPSPFP).