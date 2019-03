Coronel David homenageia militar pelos 30 anos de serviços prestados por MS

Tenente-coronel Ajala recebe Moção de Congratulação em sessão ordinária

Na manhã desta terça-feira (26), em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL), homenageou através de uma Moção de Congratulação, o Tenente-coronel PM Mario Ângelo Ajala, que após 31 anos de serviços prestados à segurança pública de sul-mato-grossense, foi para a reserva remunerada da Polícia Militar.

Durante os mais de 30 anos de dedicação à carreira militar, Ajala recebeu várias honrarias que comprovam seu profissionalismo e competência. Entre elas a Medalha de tempo de Serviço de Dez anos; Medalha de tempo de Serviço de Vinte anos; Insígnia do Mérito Policial Militar da PMMS, 2010; Símbolo Homenagem da Câmara Municipal de Campo Grande - MS; Medalha Tiradentes e Medalha do Mérito Policial Militar.

Durante a leitura da Moção, David ressaltou a competência, comprometimento e profissionalismo de Ajala dedicados a missão de preservar e restaurar a ordem pública, protegendo vidas, a segurança da população s e do patrimônio ao longo dos anos atuantes na Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. “É com muito alegria e muita satisfação homenageamos esse grande profissional. Só temos que agradecer ao Tenente-coronel Ajala por tudo que ele fez por nossa Polícia Militar e pelo povo da nossa terra. Seremos eternamente gratos por sempre estar junto com nossa tropa e em contato direto com a comunidade”, exaltou o parlamentar.

Mário Ângelo Ajala agradeceu a homenagem do deputado, e ressaltou os anos de amizade e ressaltou que tal homenagem valoriza muito o trabalho do policial militar. “Agradeço muito esse reconhecimento da Casa de Leis através do Deputado Coronel David, isso pra mm é muito importante, pois ele foi um exemplo de comandante, de homem e agora exemplo como representante do povo”, concluiu o militar.