Coronel David homenageia esteticista Lucimar Roza em comemoração ao Dia do Trabalho

O deputado estadual Coronel David (PSL) participou da entrega da comenda Wilson Fadul em comemoração ao Dia do Trabalho, na noite desta quinta-feira (3) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

“Tive a honra de homenagear com a comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul, a senhora Lucimar Roza. Essa comenda tem como objetivo dar destaque aos profissionais que beneficiam e dignificam as condições de trabalho em MS. Lucimar é esteticista, cabeleireira, empresária e empreendedora há mais de 30 anos atuando na área da beleza e além disso faz diversos trabalhos sociais ministrando cursos gratuitos à comunidade, por isso representando sua categoria, ela recebeu esta singela homenagem diante de um trabalho de excelência feito à população de MS”, disse Coronel David.

A homenageada destacou a importância de eventos como este, pois tem o objetivo de reconhecer as atividades dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul. “Agradeço imensamente o deputado Coronel David por esta lembrança. Atuo há mais de 30 anos no ramo da beleza com muito esforço e dedicação, e reconhecimentos como este só incentivam a continuar a fazer um bom trabalho à nossa sociedade”, destacou Lucimar Roza.

A honraria foi concedida a trabalhadores sul-mato-grossenses que se destacaram na vida profissional e na geração de postos de trabalho no Estado. São professores, médicos, empreendedores, comerciantes, entre outros profissionais, que receberam a comenda instituída pela Resolução 05/2011 de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), proponente da sessão solene.