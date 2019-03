Coronel David homenageia Capitã da PM no Dia Internacional da Mulher

Homenagem é estendida a todas as mulheres que fazem a diferença na sociedade

Em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, na manhã desta sexta-feira, 08 de Março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o deputado estadual Coronel David (PSL) homenageou a Capitã PM Fabrícia, com o “Troféu Celina Jallad”. Segundo o parlamentar, essa é uma forma de homenagear a todas a mulheres sul-mato-grossenses, já que a sua escolhida para o prêmio representa muito bem a imagem da mulher forte, guerreira, que mesmo diante das dificuldades enfrentadas no cotidiano, realiza suas funções semelhantes às dos homens. Comanda e planeja operações e leva mais segurança para a população. “Ela, hoje, simboliza a força que a mulher tem dentro da Polícia Militar e dos órgãos de Segurança Pública, e mostra que elas são mais fortes do que muitos imaginam”, afirma o Deputado.



A Capitã da Polícia Militar Fabrícia Oliveira Wanderley Flores, tem 33 anos, casada e mãe do Theo de apenas 09 meses. Está em Campo Grande desde 2010 . Graduada em Direito e pós-graduada em Gestão de Segurança Pública e Ciências Jurídicas, ela trabalhou como Comandante da Força Tática do 1º Batalhão e Subcomandante da 5ª Companhia Independente De Polícia Militar, responsável pela área central da capital. Atuou na Assessoria de Comunicação Social da PMMS e atualmente está no Gabinete do Comandante Geral.

“Ser a mulher Capitã Fabricia é ser uma mulher que acredita num futuro melhor pro meu filho, que acredita num futuro melhor para todas as pessoas, que sai de casa todos os dias com sorriso no rosto, pronta pra combater o mal, sem perder a ternura”, ressalta Fabrícia.

Durante sua jornada na capital morena, além de possuir o título de Cidadã Campograndense, integrou diversos grupos de trabalho que visavam preservar os direitos humanos com ênfase na defesa das mulheres. A Capitã é ainda instrutora da disciplina Política de Gênero. Possui o Curso Internacional de Polícia Comunitária – Sistema Koban, realizado sob o Acordo de Cooperação entre Brasil e Japão.

“Pra mim é uma grande honra ser homenageada pelo Coronel David, não só agora como Deputado, mas ele tem um histórico de combate à violência contra a mulher e luta pelos direitos das mulheres até mesmo dentro e fora da instituição (Polícia Militar). Quando ele foi Comandante Geral, muitas legislações internas foram criadas pra melhorar o cotidiano do público feminino. E ele reafirma isso dia após dia agora como deputado e pra mim é uma honra representar todas as mulheres, não só as que usam fardas, mas as mulheres que cumprem dupla ou tripla jornadas. Que saem de casa para trabalhar. Que são mãe, esposas e donas de casa. Acredito que represento cada uma delas, por eu também exercer essas atividades. É uma felicidade mesmo poder representá-las”, agradece a homenageada.

Troféu Celina Jallad

O troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 03/2011, é uma homenagem feita anualmente às mulheres com reconhecida atuação no Estado.

Celina Jallad, mulher batalhadora, inteligente, companheira e acima de tudo íntegra, deixou um legado de respeito e dedicação à todas as mulheres do Estado.