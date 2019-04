Coronel David fecha mês da mulher com ações de apoio, prevenção e combate à violência

Criador da campanha, “Por Respeito, por Direitos, por Justiça, pelas Mulheres”, o deputado estadual Coronel David (PSL) encerrou o mês de março reunindo mulheres na Capital para uma roda de conversa sobre a importância da Lei Maria da Penha, a conscientização e o combate a todos os tipos de violência e injustiças contra a mulher.

“No mês da mulher, apresentei um Projeto de Lei que visa impedir a nomeação de cargos efetivos ou em comissão de todos os agressores que tenham sua sentença transitada em julgado pela Lei Maria da Penha. Criamos uma cartilha informativa para que as mulheres possam se informar e denunciar em casos de violência, fomos aos veículos de comunicação para falar sobre a Justiça e o aumento de casos de feminicídio e fizemos um encontro para celebrar o momento de transformação, destaque, empoderamento e posicionamento nas esferas sociais, políticas e econômicas, sobretudo alertar e conscientizar sobre a importância da denúncia e de colocar estes criminosos covardes na cadeia”, ressaltou Coronel David.

“Por respeito, por direitos, por Justiça, pelas mulheres”

Coronel David sempre defendeu o respeito, os direitos e a Justiça às mulheres vítimas de violência. Enquanto Comandante Geral da PMMS, lançou em 2014 a Cartilha POP (Procedimento Operacional Padrão), que é um protocolo de procedimentos e condutas humanizadas que devem ser seguidas, obrigatoriamente por policiais militares no atendimento às mulheres vítimas de violência. Além de ter sido exemplo para outros Estados brasileiros, a Cartilha POP foi referência para instituir no âmbito da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, um grupo de Trabalho Interinstitucional, (GTI), adaptando a realidade de Mato Grosso do Sul às diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres (feminicídio), ocorridas no Estado. O parlamentar também atua na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul como vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à violência doméstica e familiar. Trabalha para zelar, fiscalizar e propor ações que protejam mulheres em estado de vulnerabilidade.