Coronel David faz indicações pontuais durante sessão ordinária

Solicitações visa a qualidade de vida de moradores da capital

O Deputado Estadual Coronel David (PSL), fez indicações na manhã desta quinta-feira (28), em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Duas solicitações foram destinadas ao bairro Aero Ranho.

Na primeira indicação, foi solicitado ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a limpeza, troca de luminárias queimadas e manutenção dos brinquedos na área de recreação infantil do Parque Ayrton Senna. Usufruir das áreas de lazer , caminhas e atividades físicas, seriam alguns dos benefícios com as melhorias da estrutura do parque localizado na Região.

Pensando no bem estar da população em outro ponto do bairro Aero Racho, foi solicitado aos órgãos competentes a instalação de uma academia ao ar livre na praça Elupe, localizada na Rua Cleuza Helena Yrigarai, entre as ruas Ivete Vargas, Pedro Correia da Silva e Pedro Mendes Fontoura. O pedido dos moradores demonstram a necessidade de um local para que eles possam praticar exercícios físicos e obter uma vida mais saudável.

Na mesma sessão, uma terceira indicação foi feita por David, desta vez, atendendo ao pedido dos moradores da região do bairro Morada do Sol, que solicitam com urgência o patrolamento e cascalhamento nas ruas Alverto Albertini e Marcos Feliz. As vias estão praticamente intransitáveis, com muitos buracos, causando transtornos no tráfego de motoristas e pedestres, além de impossibilitar a passagem do caminhão da coleta de lixo nas ruas referidas,.

“Recebo diariamente diversas reclamações e pedidos da população. Precisamos estar atentos aos clamores da sociedade. Meu mandato está à disposição de todos sul-mato-grossenses, no meu mandato, serei a voz do povo dentro da Casa de Leis”, afirmou Coronel David.