Coronel David faz indicações para atender população de Campo Grande

Fios soltos de poste preocupa moradores de bairro capital - Divulgação

Em sessão realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na manhã desta quinta-feira, 21 de março, o Deputado Estadual Coronel David (PSL), fez duas indicações atendendo às solicitações da sociedade.

Na primeira, o parlamentar solicitou ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira (SEJUSP), e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, que seja intensificado o policiamento e ronda ostensiva no Bairro Tijuca, em Campo Grande. A indicação tem como intuito atender aos moradores do bairro, que estão preocupados com os frequentes assaltos que estão ocorrendo nos últimos meses.

Na segunda indicação do dia, Coronel David solicitou em caráter de urgência, ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, ao Diretor-presidente da Empresa Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro e à Gerente da Unidade Operacional da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel, Vera Lúcia Burato Marques Sieburger a manutenção num poste localizado na Rua Raul Pires Barbosa, em frente ao número 375, no bairro Miguel Couto, também em Campo Grande.

A população da região tem sofrido com essa situção há mais de 30 dias e relatam vários incidentes por conta dos fios do postes, que estão soltos e soltam faíscas de fogo. Um desses incidentes ocorreu na última semana, onde uma criança de 09 anos teve queimaduras por conta das faíscas dos fios do postes que estão praticamente no chão.

“Esta situação vem deixando os moradores da região apavorados. Visando atender a população, gostaria que essa indicação fosse atendida com urgência”, ressaltou David.