Coronel David faz indicações em sessão realizada nesta quinta-feira

Pavimentação de rodovia e limpeza de bairros foram solicitadas em caráter de urgência

Em sessão ordinária realizada na manhã desta quinta-feira (2), o deputado estadual Coronel David (PSL) fez indicações visando atender a população sul-mato-grossense.

O parlamentar encaminhou ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secretário de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), Murilo Zauith, a solicitação de pavimentação asfáltica da rodovia MS – 244, que liga o município de Corguinho ao distrito de Taboco. A indicação é uma reivindicação dos moradores que usam a rodovia diariamente com transporte escolar e escoamento da safra produzida na região.

“Recebo diariamente em meu gabinete as reivindicações da população. Estamos trabalhando por melhores condições em todas as esferas, tudo pra construirmos juntos um Mato Grosso do Sul mais próspero”, ressaltou o parlamentar.

Outra indicação foi encaminhada ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), solicitando, em caráter de urgência, a limpeza dos calçadões no bairro Coophavila II. Os moradores estão reclamando do aumento dos casos de dengue, por conta do acúmulo de lixo e entulhos nas calçadas do bairro.