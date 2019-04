Coronel David faz indicações em sessão realizada nesta quarta-feira

Parlamentar ressalta a importância de estar em contato com o povo

Na manhã desta quarta-feira (3), em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL) fez três indicações pontuais, atendendo aos anseios da população sul-mato-grossense.

O parlamentar solicitou em caráter de urgÊncia ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secetário de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), Murilo Zauith, o patrolamento e cascalhamento da MS 244, que liga o Distrito de Bonfim ao município de Rochedo em toda sua extensão. A reivindicação foi feita pelo Senhor Jandir Ferreira Gomes, ex vereador de Jaraguari e representante dos produtores da região que utilizam a rodovia para ecoamento de soja, leite e transporte de gado.

Em outra indicação, David pediu para que fosse encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e segurança Pública (SEJUSP), Antônio Carlos Videira e ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel QOPM Waldir Ribeiro Acosta, a intensificação do policiamento e ronda ostensiva do Bairro Jardim Pênfigo, afim de proporcionar maior proteção e tranquilidade à população daquela região.

Na última indicação do dia, Coronel David solicitou ao prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) com cópia à Janine de Lima Bruno, Diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) a instalação de um semáforo na Rua Dário Anhaia Filho com a Rua José Carlos Silva de Almeida no Bairro Parque do Lageado, nesta Capital. O pedido, visa atender os moradores da região que encontram grandes dificuldades na travessia das ruas, além da ocorrência de vários acidentes no local.

“Estou em contato direto com o povo, por isso diante das possibilidades, trago os problemas das cidades, bairros e sociedade aqui para a Casa de Lei. Trabalharemos para a melhoria da qualidade de vida de cada sul-mato-grossense”, concluiu Coronel David.