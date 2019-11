Coronel David entrega Título de Cidadão Sul-mato-grossense a Luiz Antônio Nabhan Garcia

“Um homem respeitável, importante para o setor agrário e um grande representante do Governo Bolsonaro”, disse o deputado estadual Coronel David (PSL), ao entregar o Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao vice-ministro e secretário especial de Assuntos Fundiários, (SEAF), Luiz Antônio Nabhan Garcia, durante audiência pública realizada na ALEMS, na última sexta-feira (8), sobre invasões de terras e questões fundiárias no Mato Grosso do Sul.



No encontro, o secretário falou sobre a importância do debate para um Estado tão forte no setor agropecuário quanto Mato Grosso do Sul e destacou a honraria que recebeu das mãos do deputado Coronel David. “A invasão de propriedade é crime em qualquer circunstância. Lamentavelmente, aqui em Mato Grosso do Sul, há 144 propriedades rurais invadidas por indígenas. Precisamos discutir esse problema, ouvindo todas as partes e dando os devidos encaminhamentos para as denúncias. Só assim podemos corrigir o que existe de errado no país. Aproveito também para agradecer com muita honra e orgulho este Título de Cidadão Sul-mato-grossense que eu recebi do deputado Coronel David, um parlamentar correto, que representa muito a linha do Governo Bolsonaro e que busca com muito afinco o desenvolvimento do Estado que representa, bem como o progresso do Brasil”, destacou Nabhan.



“É extremamente importante essa discussão para Mato Grosso do Sul. A presença do secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antônio Nabhan Garcia reforça ainda mais a necessidade de levarmos essas questões à Brasília, com o suporte do Ministro da Justiça Sérgio Moro, para discutirmos medidas de segurança em relação a invasões e outros problemas agrários enfrentados pelos produtores rurais”, pontuou Coronel David.



A audiência pública também contou com a presença do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, do superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em MS, Luiz Carlos Marchetti, do ouvidor agrário nacional, Cláudio Rodrigues Braga, do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, do superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Antônio de Castro Vieira, e do presidente da Federação de Agricultura e Pecuária em MS (Famasul), Maurício Saito.