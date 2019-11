Coronel David entrega Comenda do Mérito Legislativo a personalidades que contribuem ao MS

O deputado estadual Coronel David (PSL), participou na noite desta terça-feira (5), da Comenda do Mérito Legislativo realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Considerada a maior honraria realizada pela Casa de Leis, a Comenda homenageou mais de 40 personalidades que contribuíram positivamente para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

O promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites Lacerda, recebeu das mãos do deputado Coronel David a Comenda do Mérito Legislativo. “É com muita satisfação que recebo e agradeço esta honraria ao Coronel David, que é um excelente parlamentar, sempre atento e preocupado com as questões da sociedade. Agradeço também aos meus colegas do Ministério Público por ter a honra de representar esta instituição tão essencial ao povo sul-mato-grossense”, destacou Lacerda.

“Esta Comenda do Mérito Legislativo reconhece e eterniza todos aqueles que atuam e prestam serviços relevantes ao Estado e consequentemente à sociedade Sul-mato-grossense. Me sinto honrado em poder condecorar personalidades que representam nosso povo de uma maneira ímpar e que trabalham por um Mato Grosso do Sul cada vez melhor”, disse Coronel David.

O parlamentar também homenageou o cantor, compositor e produtor artístico Maurício Mello. “Só tenho a agradecer por todo este carinho e reconhecimento que o deputado Coronel David depositou em mim para receber esta grande homenagem. Sempre procurei trabalhar com seriedade e qualidade e hoje este esforço foi reconhecido. Muito obrigado mais uma vez e parabenizo também o Coronel David que é um grande político e está honrando o povo de MS com seu trabalho na Assembleia Legislativa”, frisou Mello.

A homenagem ocorre uma vez ao ano desde que foi instituída pela Resolução nº 02, de 28 de agosto de 1.985. Desta vez compôs o calendário de eventos em comemoração aos 40 anos do Legislativo com uma sessão especial, proposta pelos 24 deputados atualmente em mandato.