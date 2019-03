Coronel David elogia Militares por operação durante o Carnaval

BPMTran utilizou drone para fiscalizar condutores

Na manhã desta quinta-feira (7), em sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (PSL), apresentou uma Moção de Congratulação ao Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Monari, ao Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, Tenente-Coronel PM Franco Alan e a toda tropa do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, pelo excelente trabalho realizado durante o Carnaval. A ação teve como intuito coibir as infrações, crimes e reduzir os acidentes de trânsito.



Durante o último carnaval, a Polícia Militar utilizou um drone para flagrar condutores suspeitos de dirigir embriagados. O equipamento sobrevoou bares e vias movimentadas, e ao se atentar para alguma situação suspeita, acionou equipes em terra para fazer a abordagem.

Blitzes da Lei Seca realizadas na Avenida Afonso Pena, na Antônio Maria Coelho, Ernesto Geisel, 13 de Maio, Eduardo Elias Zahran e Bom Progresso e constataram 109 motoristas bêbados e 25 prisões em flagrante.



Nas operações realizadas durante a folia, cerca de 1.002 condutores foram abordados, 406 foram submetidos a testes de alcoolemia, 39 veículos foram apreendidos e levados para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e 80 CNH’s (Carteira Nacional de Habilitação) foram recolhidas.



“Quero parabenizar o comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel Monari, o Comandante do BPMTran, Tenente-Coronel PM Franco Alan e a todos Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito pelo belo trabalho desenvolvido em nossa cidade na área de fiscalização durante o período de Carnaval”, elogiou o parlamentar.