Coronel David é homenageado nos 40 anos da ALEMS

Honraria foi entregue na noite desta terça-feira para o deputado e outros parlamentares que fizeram e fazem parte da história

Em comemoração aos 40 anos da ALEMS, o deputado estadual Coronel David viveu uma noite de emoção no plenário onde ele atua desde que assumiu o mandato parlamentar em 2019. David foi homenageado pela Casa de Leis pelo seu relevante serviço prestado em prol da sociedade sul-mato-grossense, pela sua atuação como comandante da Polícia Militar e também no legislativo estadual.



“Recebi com muito orgulho das mãos da minha esposa, Ana Arminda Garcia dos Santos, uma homenagem que reforça o compromisso do meu mandato de deputado estadual com a população de Mato Grosso do Sul. Me sinto feliz em receber o diploma de Honra ao Mérito concedido a todos os parlamentares estaduais que fazem e fizeram parte da história política da Assembleia Legislativa de MS. Agradeço a todos pela confiança em meu trabalho” destacou o parlamentar.



Além dele foram homenageados ex-deputados que fizeram parte da história da construção do Estado e os ex-presidentes da Casa de Leis Estadual, tais como Junior Mochi e Gandhi Jamil.